Prejšnji petek smo prvič po pol leta konec tedna lahko preživeli zunaj tudi zvečer in ponoči. Nekateri so ta neuradni praznik počastili z udeležbo na kulturni prireditvi pred ljubljanskim Fotopubom. Prav tam, kjer smo lahko vsak dan spremljali veliko digitalno uro, ki je odštevala minute do policijske ure.