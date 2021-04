Župan Bojan Šrot je danes ob spomeniku Vojna in mir v Parku svobode skupaj s častnim meščanom Ivanom Grobelnikom – Ivotom, predstavniki veteranskih organizacij ter podžupanjo Bredo Arnšek in podžupanom Vladimirom Ljubekom položil venec in se poklonil spominu na vse, ki so se borili za našo svobodo. Dan upora proti okupatorju ohranja spomin na ustanovitev Osvobodilne fronte slovenskega naroda, o ...