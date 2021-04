Violeta Bulc: Če ne zaupam intuiciji, me hitro udari po glavi Slovenske novice Nekdanja evropska komisarka pravi, da je med njenimi najljubšimi izreki tisti, da se modreci nikoli ne strinjajo, ker vedo, da je več resnic, a znajo drug z drugim sodelovati in stvari razvijati naprej. To jo opogumlja.

Oglasi Omenjeni Violeta Bulc Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleš Hojs

Luka Dončić

Dimitrij Piciga

Josip Iličić