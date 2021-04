Plastika iz morskih odpadkov ne ogroža le zdravja naših morij in obal, temveč tudi naše gospodarstvo in skupnost. Težava plastike je v tem, da v naravi nikoli ne »izgine«, ampak se zbira v okolju, zlasti v oceanih. Vsako leto številni delfini in tjulnji končajo v izgubljenih ribiških mrežah, v njih pa ostanejo tudi večji kosi plastičnih odpadkov, ki bodo stoletja onesnaževali morsko dno in ocean. Ali ste vedeli, da razgradnja plastične steklenice traja približno 500 let.