Žlak predsednik nadzornega sveta Petrola Primorske novice Nadzorni svet Petrola je v četrtek na ustanovni seji za predsednika nadzornikov izvolil Janeza Žlaka, sicer predsednika uprave SDH, za njegovega namestnika pa Boruta Vrviščarja. Izbrali so tudi nove člane revizijske komisije in komisije za kadrovska vprašanja in vrednotenje dela uprave, je prek spletne strani Ljubljanske borze sporočila družba.

Sorodno

Oglasi