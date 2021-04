Pravica bralca je zaspati s knjigo Radio Ognjišče Knjižnice so znova odprte in še bolj dosegljive. Ob svetovnem dnevu knjige smo se pogovarjali o pobudah in projektih, ki jih je po knjižnicah vse več. Z njimi ohranjajo bralno kulturo. Naša gostja v Svetovalnici je bila Veronika Rijavec Pobežin, vodja Službe za delo z uporabniki in posebne zbirke v Mestni knjižnici Ljubljana. Z njo se je pogovarjala Nataša Ličen.



Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Andrej Šter

Urška Bačovnik

Aleš Hojs