Oglasil se je BAYERN, prvi mož poslal jasno sporočilu ČEFERINU in PEREZU: Ne smemo pozabiti, da je P Ekipa Po mnenju prvega moža Bayerna bi se morala predsednik Uefe Aleksander Čeferin in predsednik Reala Florentino Perez usesti in pogovoriti.



Več na Ekipa24.si

Sorodno Oglasi