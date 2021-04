Na območju Reke s ponedeljkom znova odpirajo gostinske lokalne in trgovine RTV Slovenija V Primorsko-goranski županiji bodo lahko v ponedeljek znova odprli terase gostinskih lokalov in vse trgovine, ki so jim z 12. aprilom prepovedali obratovanje zaradi takratnega poslabšanja epidemiološke slike v županiji s sedežem na Reki.

