Šolinc o kadrih in TEŠ: Država bo pomagala, vendar je preobrazba pretežno na plečih HSE in lokalne s Energetika.NET Ohranitev kadrov in preobrazba energetske lokacije v Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ) je pretežno v pristojnosti Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) in lokalnega okolja. Država lahko pomaga z določenimi spodbudami, je na četrtkovem spletnem dogodku v okviru projekta DeCarb, ki je potekal pod okriljem Montel Energetike.NET v sodelovanju z energetsko agencijo za Savinjsko, Šaleško in Koroško regijo KSSENA, izpostavil Hinko Šolinc z ministrstva za infrastrukturo (MzI). - V prihodnje tudi državne spodbude za večje sisteme daljinskega ogrevanja na OVE.

