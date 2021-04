DL: Zora in cepljenje deklic in dečkov proti HPV - Raka materničnega vratu lahko preprečimo Lokalno.si Pomembno redno udeleževanje presejalnih testov, cepljenje proti HPV ter zdravljenje žensk s predrakavimi in rakavimi spremembami – Ogroženi tudi moški – SZO Slovenijo prepoznal kot evropski primer dobre prakse pri obvladovanju raka materničnega vratu – Z novim šolskim letom brezplačno cepljenje tudi za dečke preberite več » ...

Oglasi