Objavljen je razpis Čar lesa za leto 2021 Vlada RS Obveščamo vas, da je na spletni strani Društva za zaščito lesa Slovenije objavljen razpis za prijavo lesnih izdelkov na razstavo Čar lesa, ki ga z namenom promocije lesa in lesnih izdelkov organizira Društvo za zaščito lesa Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktoratom za lesarstvo in Javno agencijo SPIRIT Slovenija.

