Sodelujoči na javnem posvetu so združili svoje moči v boju proti onesnaževanju okolja in opozorili na pomembnost zbiranja in ločevanja odpadkov, ki jih najdemo v naravi. »Poberi svoj EGO in odMUvaj svojo plastiko« je sporočilo poziva, s katerim spodbujajo posameznike in podjetja k višji stopnji odgovornosti do čistejšega okolja.