Potem, ko je v Celje kot 19-letnik prišel v sezoni 2019/20 in so mnogi dvomili, da bo lahko tako mlad zapolnil vratarsko mesto v članski ekipi RK Celje Pivovarna Laško, je Miljan Vujović dokazal, da je bilo zaupanje upravičeno. To so v Celju sedaj kronali s podaljšanjem sodelovanja do leta 2023. Še ne 21-letni vratar Miljan Vujović, je v zadnjih dveh sezonah dokazal, da je bilo zaupanje RK Celje P ...