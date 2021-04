Klop prijateljstva potrjuje povezanost Slovenije in Grčije Primorski dnevnik Predsednik republike Slovenije Borut Pahor in grška predsednica Katerina Sakelaropulou sta danes v Kopru odkrila klop prijateljstva. Z njo Slovenija in Grčija poudarjata medsebojno povezanost. Iz Kopra namreč izhaja družina Joanisa Kapodistriasa, enega od očetov helenske republike, ki letos praznuje 200. obletnico neodvisnosti. Postavili so jo ob bronastem kipu Kapodistriasu na istoimenskem trgu, ...

