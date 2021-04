Nadal in Cicipas gladko v polfinale; Sinner izločil Rubljova RTV Slovenija Španec Rafael Nadal in Grk Stefanos Cicipas sta se zanesljivo uvrstila v polfinale teniškega turnirja v Barceloni. Nadal je s 6:1 in 6:4 odpravil Britanca Camerona Norrieja, medtem ko je bil Cicipas s 6:3 in 6:3 boljši od Kanadčana Felixa Augerja.

