Premierjeva žena na delovno mesto prejela grozilno pismo: Policija že preiskuje dogajanje 24ur.com Urška Bačovnik Janša, premierjeva soproga in zdravnica, zaposlena v Splošni bolnišnici Celje, je na delovno mesto prejela grozilno pismo, v katerem njej in njeni družini neznanec grozi s smrtjo. Razen tega, da gre za povsem neprimerno dejanje, zadeve ne moremo komentirati, so nam sporočili iz bolnišnice, kjer so anonimne grožnje že prijavili Policiji.

