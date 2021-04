Konfederacija sindikatov: Vlada vztrajno ignorira naše pripombe 24ur.com Socialni partnerji so se na izredni seji Ekonomsko-socialnega sveta seznanili z najnovejšo različico nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, ki ga more potrditi vlada, nato pa bo poslan Evropski komisiji. V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja so prepričani, da je bila seja zgolj potrditev popolnega spregleda socialnega dialoga in vrhunec ignorance vlade do sindikatov.

