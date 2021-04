Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec se je danes udeležila virtualnega sestanka mreže prestižnih evropskih univerz The Guild o premoščanju vrzeli raziskav in inovacij v Evropi. Izpostavila je potrebo po novem in učinkovitejšem upravljanju evropskega raziskovalnega prostora, so sporočili z ministrstva za izobraževanje.