Direktor Ukoma večkrat ponovil, da lahko STA dokumentacijo pošlje tudi na vlado 24ur.com Dostavljavec pošte se je v preteklih dneh z dokumentacijo, ki jo od STA zahteva Ukom, večkrat sprehodil med agencijo in vlado. Nato pa je slednja le sporočila, naj se jo dostavi na Ukom, češ da je pooblaščeni vladni organ za komunikacijo s Slovensko tiskovno agencijo. "Tako je bilo ob enaki zakonodaji v vseh prejšnjih mandatih in tako bo tudi sedaj in v bodoče," so navedli na uradu ter dodali, da...

