Kdor še ni plačal, naj počaka, ostalim vračilo Primorske novice Zaradi velike škode, ki jo je povzročila pozeba med 6. in 8. aprilom, uporabnikom namakalnega razvoda Vogršček letos ne bo treba plačati nadomestila za delovanje in vzdrževanje namakalnih sistemov, so sporočili s kmetijskega ministrstva. Tistim, ki so nadomestilo že plačali, bodo znesek vrnili.

Sorodno



Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleksander Čeferin

Goran Dragić

Anže Kopitar

Zmago Jelinčič Plemeniti