'Ljudje so razočarani in se počutijo ogrožene. V takem stanju lahko naredijo marsikaj' 24ur.com Soprogi premierja Urški Bačovnik Janša in njeni družini, v začetku tedna so se neznanci znova spravili nad dom Zmaga Jelinčiča, v začetku meseca so svetnici LMŠ ja v Črnomlju skozi okno vrgli molotovko ... Kje smo kot družba, bomo mirno spremljali plaz, ki se je sprožil, ali ga bomo ustavili? In tudi tu je na potezi politika, ki mora v narodu vzpostaviti zaupanje. Brez zaupanja ni spoštovanja, s...

