V oddaji Vrtnice in vino lahko spremljamo tri pare, ki sočno komentirajo dogajanje v šovu Sanjski moški. Posebej zanimiva sta partnerja Maruša in Luka, ki ob kančku ljubosumja ponujata tipično moški in tipično ženski pogled na stvari. »Kam naj jo drugam gledam kot v balone,« denimo pravi on, ona pa mu zabrusi: »V oči!«