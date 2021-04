ZDA odobrile nadaljevanje cepljenja s cepivom Johnson & Johnson, a le za starejše od 18 let RTV Slovenija Ameriški zdravstveni regulatorji so odobrili nadaljevanje cepljenja s cepivom proti covidu-19 podjetja Johnson & Johnson za starejše od 18 let, z opozorilom, da je lahko redek stranski učinek cepiva pojav krvnih strdkov.

Sorodno





























Oglasi