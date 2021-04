Piše: Sara Rančigaj (Nova24tv) Sloveniji na poti v epidemiji in na prehodu iz epidemije spremljajo spodbudni podatki. Delovna aktivnost v letošnjem letu kljub epidemiji in omejevalnim ukrepom, ki so zaprle nekatere dejavnosti ostaja dokaj visoka in je nižja za 1,4 odstotka glede na februar lani, ko v Sloveniji epidemije še ni bilo. Tudi pozitivna gospodarska klima se v nadaljevanju leta zvišuje in ...