V Ribnici so letošnji svetovni dan Zemlje obeležili z zasaditvijo novih dreves. Župan Ribnice Samo Pogorelc je v družbi direktorice občinske uprave Helene Mate, direktorja Rokodelskega centra Ribnica Tomaža Lovšina in direktorja Komunale Ribnica Bojana Trdana v ribniškem gradu simbolno zasadil rdečelistno bukev, divji kostanj, tulipanovec in javor, so sporočili iz občine in pozvali k skrbi za na ...