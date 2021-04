Študentke in študente v predavalnice. Takoj! Delo Študentje so družbena skupina, ki v času pandemije živijo najbolj nenormalno življenje glede na njihove potrebe in so zato dolgoročno največje žrtve pandemije.

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleksander Čeferin

Goran Dragić

Anže Kopitar

Romana Tomc