Helikopter in kisik na Marsu, ruski umik z Mednarodne vesoljske postaje, kitajska Voyagerja RTV Slovenija Na Marsu je dvakrat poletel helikopterček, proizvajali so kisik, Kitajska pripravlja par medzvezdnih sond, Rusija nakazuje, da bi se rada umaknila z Mednarodne vesoljske postaje . . . Vse to in še več v 88. Vesoljskem tedniku.

