Kaj so umetnice v teh časih izgubile, kaj imajo in kaj se jim bo še zgodilo? RTV Slovenija Tereza Gregorič, Anuša Kodelja in Tjaša Bucik so avtorice projekta Nisem dekle niti ženska, ki vsebinsko izhaja iz situacije, v kateri so se trenutno znašli ustvarjalci. Krstno izvedbo predstave si je mogoče ogledati drevi na spletu.

