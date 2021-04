Bo v četrtek spet na vrsti nasilje? Organizator protestov Jaša Jenull pravi… Demokracija Piše: e-Maribor.si Kot kaže se politkolesarji še niso nakolesarili in nameravajo še naprej nergati in priljubljeni slovenski šport združevati s političnim aktivizmom. Za praznik, 27. aprila nameravajo zasesti prestolnico, pa čeprav so protesti dovoljeni le do 100 ljudi. Znani levičarski aktivist, bolj znan kot sinček državnega tožilca Jaša Jenull, v svojem gnevu vabi na proteste. Za kazni, pa mu o ...

Sorodno



Oglasi Omenjeni Facebook

Maribor

Urška Bačovnik Najbolj brano Osebe dneva Aleksander Čeferin

Primož Roglič

Tadej Pogačar

Marijan Papež

Romana Tomc