Življenje kot v kirurški dvorani: ali razkužila prinašajo tudi tveganja? 24ur.com Če smo si včasih roke umivali površno, se večina danes vsak dan vede kot v kirurški dvorani. Razkužila – WHO priporoča tista, ki kot aktivno snov vsebujejo alkohol – dokazano učinkovito uničijo novi koronavirus in so eno izmed najmočnejših orožij za zaščito pred okužbo. A pretirana skrb za čistočo lahko v manjši meri slabi naš imunski sistem, razkužila pa s seboj ob nepravilni rabi prinašajo dolo...

