Prizori iz Hrvaške: na deset tisoče ljudi “ponorelo” ob spektaklu SiOL.net Ovinek za ovinkom, pesek, blato in hitrosti vse tja do skoraj 200 kilometrov na uro. In to po ozkih, ves čas zavitih in valovitih cestah na Hrvaškem, kjer se bo danes pred več deset tisoč obiskovalci končal tretji reli svetovnega prvenstva. Ta je pokazal izjemen potencial take športne prireditve v tej regiji, že prihodnje leto bi ta lahko delno zapeljala tudi v Slovenijo.

