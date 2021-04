Rokometaši lovijo zalet pred zaključkom kvalifikacij 24ur.com Slovenska moška rokometna reprezentanca se je zbrala v Zrečah in začela krajše priprave pred zadnjimi tremi kvalifikacijskimi tekmami za nastop na evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem 2022. Slovenijo v torek in nedeljo čakata dvoboja s Turčijo, v četrtek pa še s Poljsko. Zaradi poškodb so morali s seznama povabljenih igralcev selektorja izbrane vrste, Šveda Ljubomirja Vranješa, črtati B...

Sorodno

Oglasi