Dave Grohl posnel dokumentarec o glasbenikih na turneji 24ur.com Ameriški rocker Dave Grohl je režiral dokumentarec What Drives Us, v katerem predstavi življenje glasbenikov na turnejah. V filmu o svojih izkušnjah "življenja na cesti" spregovorijo tudi številni priznani glasbeniki, med njimi Ringo Starr, Steven Tyler, St. Vincent, Slash, Duff McKagan in Lars Ulrich.

