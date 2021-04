Beljavski končal z zlatom in srebrom, britanska najstnica s kompletom odličij SiOL.net Z zadnjimi petimi odločitvami po posameznih orodjih se je končalo evropsko prvenstvo v gimnastiki v švicarskem Baslu. Naslovov so se veselili Francozinja Melanie de Jesus dos Santos (gred), Britanka Jessica Gadirova (parter), Igor Radivilov (preskok), Ferhat Arican (bradlja) in David Beljavskij (drog), ki je pred tem osvojil srebro na bradlji.

