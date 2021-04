Trčila motor in avtomobil Primorske novice Na regionalni cesti Divača-Kozina, na križišču za Matavun, se je malo po 13. uri zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena motorist s sopotnico in voznik avtomobila. V nesreči sta bila voznik in sopotnica na motorju poškodovana.

Sorodno

























Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Tadej Pogačar

Janez Janša

Luka Dončić

Aleksander Čeferin