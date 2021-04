Na Slovaškem se odpirajo terase in fitnesi, Italija razdeljena na bela in rumena območja RTV Slovenija Na Slovaškem bodo v pondeljek v omejenem obsegu odprli fitnese in terase lokalov, v Italiji pa bodo prav tako ob omejenem številu gledalcev znova odprli gledališča, kinodvorane in koncertna prizorišča.

Sorodno

























Oglasi