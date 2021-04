Velika zmaga Tabora. Lahko Šimundža razveseli Maribor in ustavi Olimpijo? #video Sportal Nogometaši Tabora so danes v 30. krogu Prve lige Telekom Slovenije v gosteh premagali Aluminij, v derbiju kroga pa se bosta ob 17.15 spopadli Mura in vodilna Olimpija, ki lahko z zmago uide Mariboru na +7. Vijolice so v soboto v gosteh ugnale Bravo (1:0), po dvoboju pa so bili v taboru gostiteljev nezadovoljni s sojenjem. Razigrane Domžale so se z zmago nad Celjani (3:1) povzpele na tretje mesto, ...

