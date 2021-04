Poslovila se je Ljerka Belak, priljubljena gledališka in filmska igralka Govori.se V 73. letu starosti je umrla igralka Ljerka Belak, poroča spletni portal MMC. V svoji bogati karieri je upodobila tako močne ženske iz svetovne in slovenske dramske klasike kot tudi komične like. Vpisala se je tudi v zgodovino slovenskega filma.

