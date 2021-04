Celjanke do 15. naslova pokalnih prvakinj Sportal Košarkarice Cinkarne Celje so osvojile svoj 15. naslov pokalnih prvakinj in tretjega zaporednega, potem ko so v finalu v Celju premagale Triglav z 83:49 (27:13, 44:27, 60:39). Triglav je bil doslej prvak dvakrat, in sicer 2014 ter 2018. Triglav je v polfinalu premagal Grosuplje z 62:51, Celje pa s 86:48 Ježico.

