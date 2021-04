Griezmann zadeval za zmago Barcelone. Kako bodo odgovorili Oblakovi? Sportal Nogometaši Barcelone so na nedeljski tekmi 32. kroga španskega prvenstva z dvema goloma Antoinea Griezmanna slavili pri Villarrealu, ki je od 65. minute igral z igralcem manj. Tretji Katalonci so se po točkah (71) izenačili z drugim Real Madridom, ki je v soboto gostil Betis in izvlekel le točko. Bodo Jan Oblak in soigralci Atletica zvečer izkoristili spodrsljaj belega baleta in zasledovalcem ušli na pet točk?

