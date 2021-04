City pred osem tisoč navijači do zmage v ligaškem pokalu, le točka Uniteda v prvenstvu 24ur.com Manchester CIty je zmagovalec angleškega ligaškega pokala v tej sezoni, potem ko je v finalu z 1:0 ugnal Tottenham. Srečanje je na Wembleyju potekalo pred osem tisoč navijači, ki so pripravili zelo dobro vzdušje. V 33. krogu Premier League pa je Manchester United gostoval pri Leedsu in remiziral brez zadetkov.

