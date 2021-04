Na Velikem Rogatcu v Krnici planinec zdrsnil v globino in umrl Dnevnik Na območju Velikega Rogatca v Krnici je planinec danes dopoldne zdrsnil v globino in se pri tem smrtno ponesrečil. Posredovali so reševalci gorske reševalne službe Celje in helikopter letalske policijske enote. Planinca so dvignili z vitlom in ga...

Sorodno





Oglasi Omenjeni Celje

Helikoptersko reševanje Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Tadej Pogačar

Janez Janša

Marjan Šarec

Aleksander Čeferin