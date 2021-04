Počilo ob odpiranju omare Primorske novice Leseno omaro za orožje je 61-letni domačin v soboto dopoldne iz kleti hiše prepeljal na dvorišče in jo tam skušal odpreti. Ko naj bi odpiral enega od predalov, je tako počilo, da so drobci poškodovali dva avta in dve hiši. Kljub temu, da so bile poškodbe domačina hude, k sreči niso bile usodne. Po ...

