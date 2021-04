Na avtocesti štirje poškodovani, tovornjakar trčil v policista in cestne delavce Lokalec.si Mariborski policisti so v petek dopoldne, na avtocesti A5, izven naselja Lenart, obravnavali dve prometni nesreči. V prvi prometni nesreči je 32-letna voznica trčila v pešca, ko je ta želel zavarovati kraj okvare vozila. Med obravnavo prometne nesreče in zavarovanjem kraja le-te, je voznik tovornega vozila trčil v vozilo z usmerjevalno tablo, pri čemer so se poškodovali polici ...

