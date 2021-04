Zakaj Kitajska ne poka od ponosa ob zmagoslavju na oskarjih? 24ur.com Letošnji oskarji so minili v znamenju najbolj rasno in etnično mešanih nominirancev. Oskarja za najboljšo režijo je prejela na Kitajskem rojena Chloe Zhao, ta pa ni bila edina predstavnica Kitajske na letošnji podelitvi. Med nominiranci za najboljši tujejezični film in najboljši kratkometražni dokumentarni film sta bila prav tako predstavnika Kitajske. A Kitajska je letošnje oskarje z veliko zmag...

Sorodno

































Oglasi Omenjeni Avstralija

Internet

Kitajska Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Primož Roglič

Janez Janša

Aleksander Čeferin

Borut Pahor