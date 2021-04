Risa Aida in Zois izpuščena na reševalno misijo 24ur.com Zoisa in Aido, prvi risji par, ki je pred dobrim tednom skupaj prispel iz Romunije na Jelovico, so lovci izpustili iz prilagoditvene obore. Kosmata Romuna sta se očitno tako dobro počutila v gosteh pri lovcih, da je trajalo kar 15 minut, preden sta odšla reševat slovenske rise pred izumrtjem. V okviru projekta LIFE Lynx so jih v Sloveniji do zdaj skupno izpustili šest. V sredo se bodo tem šestim ...

