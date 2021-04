Huda prometna nesreča na cesti od Vanganela proti Marezigam Primorske novice V soboto nekaj minut pred 19. uro je na cesti od Vanganela proti Marezigam padel motorist. 48-letni domačin je vozil od Vanganela proti Babičem, kjer je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in zapeljal na nasprotno smerno vozišče, zaviral, padel in drsel po vozišču ter nato z motornim kolesom trčil v nasproti vozeč osebni avtomobil, ki ga je pravilno pripeljala 47-letna domačinka. Huje poškodovanega motorista so reševalci odpeljali v izolsko bolnišnico.

Sorodno





















Oglasi Omenjeni Električna vozila

Gorenje

Ljubljana

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Tadej Pogačar

Primož Roglič

Borut Pahor

Marjan Šarec