DRSI pojasnjuje: Poteka tudi obnova komunalne in energetske infrastrukture Lokalec.si V zadnjih dneh smo lahko opazili, da prihaja do gneče pri krožišču na koncu Proletarskih brigad. Na Mestno občino Maribor smo v minulih dneh poslali vprašanja, a so nam odgovorili bolj skopo, članek najdete na tej povezavi. Ker nismo dobili konkretnih odgovorov smo se obrnili še na Direkcije RS za infrastrukturo, kjer pa so pojasnili več podrobnosti: “V sklopu projekta izgradnje podaljška Ceste p ...

Sorodno

Oglasi Omenjeni Maribor

Qlandia Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Primož Roglič

Borut Pahor

Janez Janša

Aleksander Čeferin