Minister dr. Logar na uradnem obisku gosti švedsko ministrico za zunanje zadeve Linde Vlada RS Minister za zunanje zadeve Republike Slovenije dr. Anže Logar na uradnem obisku gosti Ann Linde, ministrico za zunanje zadeve Kraljevine Švedske in trenutno predsedujočo Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE). Ministra sta pregledala dvostranske odnose in sodelovanje, ključne prioritete prihajajočega slovenskega predsedovanja Evropski uniji in glavne izzive švedskega predsedovanja OVSE.

