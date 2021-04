Samomorilska misija: junaki, ki so Evropi prihranili grozljivko SiOL.net Ne prav znano dejstvo je, da je nekaj dni po 26. aprilu 1986, ko se je zgodila nesreča v jedrski elektrarni Černobil, grozila katastrofa svetovnih razsežnosti, ki bi lahko imela neprimerno hujše posledice od prvega černobilskega incidenta in velik del Evrope spremenila v radioaktivno pustinjo, kjer ne bi mogel živeti nihče. To je preprečil odred treh delavcev elektrarne, ki so, ob zavedanju, da se...

